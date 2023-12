Urmas Reinsalu: see on täiesti küündimatu, et Kallas siiski otsustas Lukašenkaga ühispildile minna

Eesti peaminister Kaja Kallas jäi täna ÜRO kliimakonverentsil ühisfotole koos Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenkaga, samas kui Poola, Läti ja Leedu president keeldusid fotole minemast.

Urmas Reinsalu sõnul pole Eestil Venemaa agressiooni vastustamisel selgemaid samameelseid liitlasi kui Läti, Leedu ja Poola. Nende ühine algatus mitte minna koos Lukašenkaga ühisfotole on tema sõnul selge ja arusaadav.

„Täiesti küündimatu on see, et Eesti peaminister siiski otsustas ühispildile minna,“ kirjutas Reinsalu enda Facebooki postituses. „Saatsime lihtsalt signaali, et ei käsitle ka sellistes sümboolsetes küsimustes Balti-Poola ühist tegutsemist väärtusena.“

Reinsalu lisas, et küündimatu on tema arvates ka esmaspäevane Eesti valitsuse järeleandmine Venemaa nõudmisele ja loobumine OSCE eesistuja kandidatuurist. Reinsalut jahmatas välisministri tänane avaldus, et OSCE eesistumine poleks midagi andnud.

„Kaks aastat olime kandidaat, piisas Venemaal meid vastustada, ja juba „poleks eesistumine midagi andnud“. Teete Eesti riigi üle nalja või?“

Reinsalu sõnul on Eesti riigi juhtimises sisepoliitiline kriis. „Murelikult näen, et ka välispoliitika on muutunud rabedaks,“ tõdes ta enda Facebooki postituses.

Kaja Kallas selgitas täna Delfile, et ei näinud, et Lukašenka fotole tuli.

Eurosaadik Riho Terras: see on piinlik „Täpselt samasugune olukord nagu idavedude skandaaliga,“ arvas samuti Isamaasse kuuluv eurosaadik Riho Terras. „Peaminister Kaja Kallas räägib üht, aga tema teod näitavad hoopis midagi muud,“ leidis Terras. „Kaja Kallase soov olla ühispildil sai olulisemaks kui väärtused.“ „Eesti, Läti, Leedu ja Poola on seni olnud vast kõige konkreetsema suuna hoidjad Venemaa ja Valgevene osas. Oleme põhimõttelises väärtusküsimuses reeglina sama joont hoidnud ning on uskumatu, et Eesti nüüd liini murdis,“ nentis Terras. „Väärtusküsimustes peame hoidma oma lähimate mõttekaaslastega ühisjoont, mitte agressorite ja agressiooni toetajatega ühispildile minema.“ „Valgevene on koos Venemaaga vastutav selle eest, mis toimub Ukrainas. Mis sõnumi annab Kaja Kallase käitumine ukrainlastele? Mis sõnumi annab Kaja Kallase käitumine demokraatlikule Valgevene opositsioonile? Piinlik,“ lisas Terras.