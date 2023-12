Kallas väitis, et olevat kavatsenud koos naaberriikide juhtidega ühispilti boikoteerida. „Me ootasime koos nurgas, sest polnud teadmist, kas Lukašenka tuleb või mitte,“ selgitas ta Delfile. Väidetavalt esialgu Lukašenka kohale ei ilmunudki ning Balti riikide juhid astusid ühisfotole.

„Aga nemad on presidendid ja seisid kõik esimeses reas, nad nägid, et Lukašenka ikkagi tuli kohale,“ rääkis Kallas. Ta lisas, et rahvast oli väga palju ja pilt oli üüratult suur.