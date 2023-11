VIDEO | Kaja Kallas: no teate, kui me olime opositsioonis, siis meid ka ärritas palju asju

Kallas kinnitas korduvalt, et opositsiooniga on püütud arutelu pidada, ent tulutult. „Opositsioon tapab parlamentaarset debatti,“ hoiatas ta. „Nende plaan on demokraatliku parlamendi usaldust õõnestada, see on erakordselt ohtlik. Surve pannakse meie õlule, aga usaldusega sidumine on tagajärg,“ selgitas Kallas otsust, mis on kogu opositsiooni presidendi poole pöörduma ajendanud.