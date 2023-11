President Karis kutsus erakondade juhid riigikogus toimuva valguses vestlusele: natuke piinlik on seda kõike vaadata

Kõik opositsioonierakonnad on sel nädalal pöördunud presidendi poole palvega sekkuda valitsuse taktikasse siduda järjest eelnõud usaldushääletusega. „Eesti vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaandes taunitakse usaldushääletusi kui parlamentaarse demokraatia põhimõtte rikkumist,“ teatas EKRE täna Kadriorgu saadetud kirjas.

Karis märkis, et ei saa seaduseelnõusid tagasi lükata põhjusel, et need usaldusega seoti. Ta selgitas, et president saab seadused välja kuulutamata jätta vaid juhul, kui need ei ole seotud eelarvega või vastuolus põhiseadusega. Karis lisas, et see, kas kõik eelnõud on eelarvega seotud, selgub siis, kui need jõuavad Kadriorgu.

„Aga arusaadav, et kui nüüd hakkabki järjest tulema usaldushääletusega seotud seaduseid, siis tuleb teha otsus ja need tagasi lükata, sest see tõesti hävitab demokraatia ja nii ei oleks ühel hetkel enam parlamenti vaja,“ lausus Karis.

Riigikogus valitseva olukorra kohta nentis president, et kõik peaksid sammukese tagasi astuma. „Natuke piinlik on seda kõike vaadata,“ tõdes Karis ja lisas, et on erakondade juhid järgmiseks nädalaks Kadriorgu vestlema kutsunud.

Karise sõnul peaksid fraktsioonid omavahel kokku leppima, mitte üksteist süüdistama. „Kui see niimoodi jätkub, on kaudselt tegemist ka riigi julgeoleku küsimusega,“ ütles president.

Hommikul Narva piiripunkti külastanud Karis kinnitas, et idapiiril on kõik rahulik. Ta nentis, et küllap süvendab Soome piiripunktide sulgemine Venemaa migratsioonisurvet Eestile. „Kuhugi hakkavad need inimesed, kes tahtsid Soome minna, liikuma,“ selgitas Karis ja lisas, et Soome otsus ei üllatanud teda. Eesti piiri kinni panemine sõltub Karise sõnul julgeolekuolukorrast.

ERR-i ajakirjaniku küsimusele, kas president rändesurve tõttu üldse öösiti magada saab, tõdes Karis vastuseks, et muresid on Eesti riigipeal hulgi. „Ma olen Eesti president ja muretsen väga paljude asjade pärast, aga kui ei maga, siis ei saa ka õigeid otsuseid teha,“ lausus ta.