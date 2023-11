Julgeolekuekspert Rainer Saks: Balkanil võib alati midagi juhtuda, aga praegu pole märke suuremast sõjalaadsest konfliktist

Zelenskõi kutsus üles pöörama viivitamatult suuremat tähelepanu Balkani piirkonnale, kuhu kuulub ka Kosovo, kuna tema väitel on värsket infot, et Venemaa kavatseb just seal sütitada järgmise sõjalise konflikti. Zelenskõi lisas, et Venemaa võib tekitada Balkanil, aga mitte ainult – ka Moldovas – uusi kriise, et juhtida maailma tähelepanu Ukraina sõjalt kõrvale.