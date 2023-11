Zelenskõi hoiatab: Ukrainal on infot, et Venemaa võib algatada uue sõja

Zelenskõi sõnul oli see aga alles Kremli esimene samm. Ta kutsus üles pöörama viivitamatult suuremat tähelepanu Balkani piirkonnale, kuhu kuulub ka Kosovo, kuna tema väitel on värsket infot, et Venemaa kavatseb just seal sütitada järgmise sõjalise konflikti.