Eesti 200 juhikandidaat Arko Okk on erakonnakaaslaste jaoks müsteerium. Liikmete sõnul on ta seni olnud pigem vähetuntud, ent samas on ta erakonnasiseselt kandideerinud aktiivselt erinevatele kohtadele. Nüüd teab kogu erakond, kellega on tegu.