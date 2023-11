Täna selgus, et juhita jäänud Eesti 200 esimeheks kandideerib välisminister Margus Tsahkna kõrval filmioperaator Arko Okk. Seni rahva jaoks üsna tundmatuna püsinud Okk rääkis, et suunaks partei konservatiivsemale rajale ning jaotaks riigikaitsekulud hoopis teisiti. „Need kolm protsenti on meie koalitsiooni hind,“ meenutas ta Eesti 200 järeleandmist.