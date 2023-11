Kaja Kallas väljendas Washingtonis huvi saada NATO peasekretäriks

Kuigi aasta alguses paistis kindel, et 2014. aastast NATO-t juhtinud Stoltenberg taandub ametikohalt tänavu septembris, teatas pikaaegne juht juulis, et jääb ametisse veel vähemalt 2024. aasta oktoobrini. Juba möödunud aastal levisid sahinad, et võimukoridorides räägitakse Stoltenbergi mantlipärija küsimust arutades ka Kaja Kallasest.