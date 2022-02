Kaja Kallas NATO peasekretäriks? Saksa pressiagentuuri sõnul on pakutud ka tema nime

Kallas pole ainus eestlane, kellest on räägitud kui võimalikust NATO peasekretäri kandidaadist. Mullu juunis mainis Politico ühe võimaliku Sotltenbergi järeltulijana toonast Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi. Ei Kaljulaidi ega Kallase puhul pole teada, kas nende kandidatuuri idee õhku viskamine on olnud midagi enamat kui uitmõte. On mitmeid põhjuseid, miks ükskõik millise eestlase saamine NATO peasekretäriks on ebatõenäoline.