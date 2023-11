Hendrik Terras Arko Oki venemeelsest intervjuust: ta ei sobi Eesti 200 esimeheks. Loodetavasti on ta vaid uskumatult naiivne

„Venemaaga hirmutamine on Eesti poliitikas olnud läbiv teema. Venemaa hirmutab meid praegu Ukrainas väga konkreetselt. Aga peame aru saama, et Venemaa on meie naaber, ta on praegu nõrk ja peame oma naabrist aru saama. Kui me temast puhtalt vaenlase kuju loome... Ta on teises väärtusruumis, aga me peame hoidma kätt pulsil, peame aru saama, kuidas nad mõtlevad. Aga me ei saa Eestis tõmmata hüsteeriliselt elu kõikidest valdkondadest välja.“