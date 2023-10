DELFI BRÜSSELIS | EL-i liidritelt korjati telefonid ära. Tulise vaidluse lõpp seisab ühe riigi taga

Peaminister Kaja Kallas ütles Euroopa ülemkogu alguses Delfile, et Eesti prioriteedid on Euroopa kaitsevalmiduse tõstmine, Ukraina toetamine ja Lähis-Ida konfliktiga tegelemine. „Loodan, et jõuame peagi kokkuleppele,“ ütles ta viimase teema kohta. Nii see siiski ei läinud.