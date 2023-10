FOTOD ja BLOGI | Soome politsei kinnitab: gaasitoru kahjustuse juurest toodi veest välja ankur

Soome keskkriminaalpolitsei teatas eelmisel reedel, et on leidnud merest raske eseme. Ese osutus ankruks, mis tõenäoliselt kahjustas Eesti-Soome gaasitoru.

Kahjustatud gaasitoru pildid näitavad, et eset on lääne poolt mööda merepõhja veetud. Soome piirivalve fotodelt nähtub, et gaasitoru betoonist ümbris on puruks tõmmatud.

Peale Soome politsei andis samal ajal pressikonverentsi Eesti prokuratuur, osales ka peaminister Kaja Kallas.

Peaminister Kallas sõnas pressikonverentsil, et Eesti uurib peamiselt Eesti-Soome vahelise sidekaabli juhtumit. Kuna eelmisel nädalal sai teatavaks, et kaablit ja gaasitoru ületas Hongkongi lipu all sõitev Hiina kaubalaev, siis on Eesti võtnud ühendust Hiinaga ja peaministri sõnul loodetakse uurimises nende koostööle.

Soome politsei teatas eelmisel reedel, et Hongkongi lipu all sõitva Hiina kaubalaeva liikumine langeb kokku gaasitoru kahjustamise aja ja kohaga. Merepõhjast leiti ka ese, mis võis gaasitoru kahjustuse tekitada. Politsei uurib, kas merest leitud ese on seotud gaasitoru kahjustusega.

Uurimisjuhi Risto Lohi sõnul tekitas gaasitoru kahjustuse väline mehaaniline jõud ning olemasoleva info põhjal ei kahtlustata plahvatust. „Praegu selgitame välja, mis ese see on ja kas see on seotud toru kahjustusega,“ ütles ta reede õhtul ja lisas, et eesmärk on objekt uurimise jaoks merest välja tõsta.

Peale selle on politsei tuvastanud, et Hiina laevafirma aluse NewNew Polar Bear liikumine langeb kokku gaasitoru kahjustuse toimumise aja ja kohaga. Hiina kutsus üles Soome ja Eesti vahelise gaasitoru kahjustust „objektiivselt, ausalt ja professionaalselt“ uurima ning teatas, et sel ajal piirkonnas viibinud Hiina alus olevat liikunud normaalselt.