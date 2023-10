Soome politsei leidis merest eseme, mis võis tekitada gaasitoru kahjustuse. Uurimine keskendub Hiina laevale

Soome keskkriminaalpolitsei uurib nüüd, kas merest leitud ese on seotud gaasitoru kahjustusega.

Uurimisjuhi Risto Lohi sõnul on uurimise käigus leidnud kinnitust, et gaasitoru kahjustuse tekitas väline mehaaniline jõud, ning olemasoleva info põhjal ei kahtlustata plahvatust. Peale selle leiti uurimise käigus merepõhjast värskelt kihistunud kamakas, mis ilmselt sisaldab mingit väga rasket eset.

„Praegu selgitame välja, mis ese see on ja kas see on seotud toru kahjustusega,“ sõnas Lohi reede õhtul pressiteates.

Objekt on sügaval merepõhjas ja seetõttu pole veel võimalik kindlaks teha, millega täpselt on tegemist. Politsei jätkab sündmuskoha uurimist. „Eesmärk on objekt uurimise jaoks merest välja tõsta,“ lisas Lohi.

Peale selle on politsei tuvastanud, et Hiina laevafirma aluse Newnew Polar Bear liikumine langeb kokku gaasitoru kahjustuse toimumise aja ja kohaga. Laevafirma tegutseb Hongkongi lipu all. Nüüd tegeleb politsei väljaselgitamisega, kas laev on kahjustusega seotud.

„Teeme koostööd Hiina ametivõimudega, et selgitada välja laeva võimalik seos, ja meil on Hiinas ka kontaktisik, kes tegeleb asjaga kohapeal,“ ütles Lohi. Politsei jätkab laeva tausta ja liikumise uurimist, milles kasutatakse ka rahvusvaheliste partnerite abi.

Soome keskkriminaalpolitsei teatas neljapäeval, et on lõpetanud gaasitoru kahjustuskoha tehnilise uurimise.

Eesti prokuratuur, kes juhib Eesti-Soome sidekaabli kahjustuse uurimist, ei soovinud reede õhtul Soome avaldatud informatsiooni kommenteerida. Neljapäeval teatas prokuratuur, et tuvastatud on Eesti ja Soome vahelise kaabli kahjustuse täpne asukoht ja ulatus. Samuti on lõppenud tõendite kogumine merel ja neid analüüsides peaks saama lähiajal rohkem teavet, millist sorti kahjustusega on tegemist ning kuidas see põhjustada võidi.