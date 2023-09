Kristina Kallas eelarvekõnelustest: miski täna nihu ei läinud, olen edasise suhtes optimistlik

Täna kogunes riigikogus koalitsiooninõukogu, mis sai veidi enne kella 15 läbi. Kristina Kallas rääkis pärast koosolekut Delfile, et nad said kahe tunniga veel mõningad teemad paika ning jätkavad sealt, kus pooleli jäid. Näiteid ta tuua ei soovinud, sest lõplikku kokkulepet ei ole saavutatud.

„Lõplik kokkulepe on see, kus lõpuks kõik klotsid kokku jooksevad, et mingid asjad on seal [eelarve läbirääkimistel] veel üleval. See ongi tavapärane eelarve kokkupanemise ja arutamise protsess, iga kohtumisega saame sammukese edasi,“ lausus Kallas. „Mina isiklikult olen optimistlik.“