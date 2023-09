VIDEO | Lauri Läänemets koalitsiooninõukogu istungi tulemusest: tegime sammu kaugemale, kui reedeõhtune seis oli

Rahandusminister Mart Võrklaev reklaamis enne istungit, et tal on suur plaan, mida siis tutvustab. Millega ta välja tuli? „Ei taha detaili laskuda, aga lihtsamalt öeldes tal olid seal ettepanekud sadade miljonite kaupa reedeõhtust olukorda muuta. Meil olid mõned ettepanekud, et mõne miljoni kaupa muuta. Meenutasime mõnda asja, mis üleval. Nii rääkisime, aga kokkuleppele ei jõudnud,“ kirjeldas Läänemets. Võrklaev kommenteeris, et tema tõmbas ühele sotside ideele pidurit ning lisaks käis välja mõtte, et automaks hiljem jõustada, kui esialgne plaan oli.

Läänemets nentis, et tehti isegi samm kaugemale võrreldes reedeõhtuse seisuga, aga see ei tähenda, et ei võiks teineteisele läheneda.

Kaja Kallas rääkis, et laual olevat olnud uued nõudmised. Läänemetsa sõnutsi kõneleti ikka sellest, mis niigi aktuaalne olnud, näiteks hariduse ja teaduse rahastamine.

Oma valdkonnas tõi ta välja, et teemaks on sisekaitseakadeemia uued ühiselamud. „Peame politsei väljaõpet suurendama,“ toonitas ta, et see on vajalik.

Läänemets ütles, et eelarvearutelu jätkatakse täna või homme.

