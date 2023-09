Mart Võrklaev: automaks võiks jõustuda alles 2025. aastal. Ühiskond saaks rohkem kaasa rääkida

Rahandusminister Mart Võrklaev sõnas, et tema pakkus koalitsiooninõukogus välja, et automaksuga ei peaks turbokiirusel edasi minema, vaid andma aega avalikuks diskussiooniks. Samuti märkis ta, et tõmbas kriipsu peale ühele sotside ideele, mis pole tema hinnangul realistlik.