VIDEO | Korobeinik Vene telesaates: ma vabandan Eesti nimel ja teen omalt poolt kõik, et Vene autosid ei konfiskeeritaks

Venemaa sõltumatu telekanali Dožd, mille edastamine on Eestis mullu detsembrist keelatud, päevakajalises saates „Siin ja praegu“ („Здесь и сейчас“) astus eile õhtul üles Eesti riigikogu liige Andrei Korobeinik. Saatejuht Anna Mongait soovis rahvasaadikult teada, kas tõesti hakatakse Eestis Vene numbrimärkidega autosid konfiskeerima.

„Nii palju, kui ma aru saan, on see välisministri seisukoht ja see, kuidas plaani rakendama hakatakse, ei ole veel täielikult arusaadav,“ sõnas Korobeinik. Ta rõhutas, et soov autosid Eestisse ümberregistreerida on igati loogiline, kuid konfiskeerimisega mindaks liiale.

„Minu arvates ei tundu see ettepanek mõistlik, sest esiteks: me karistaksime inimesi, kes on sõja tõttu juba kannatanud. Teiseks, mõned autoomanikud kiirustavad nüüd autodega Venemaale, et need seal maha müüa. See tähendab, et Eesti toetab Venemaa autoturgu, mis ei ole ka väga loogiline. Ja kujutada ette, et sanktsioonid kahjustavad mõnda Vene oligarhi, kes tuleb Eestisse mõne kasutatud välismaa autoga, on väga raske,“ ütles Korobeinik.

Keskerakondlane tunnistas saates, et plaan polnud üllatus ainult opositsiooni, vaid ka koalitsiooni liikmetele ja tema näeb seda üritusena teenida raskes olukorras inimeste arvelt poliitilisi punkte.

„Minu arvates on see näide sellest, kuidas poliitikud kõigepealt tegutsevad ja alles pärast mõtlevad. [---] See on suur kaotus Eestile tervikuna, mis puudutab mainet,“ ütles Korobeinik.

Korobeinik vabandab Eesti nimel

Korobeiniku arvates on võimalus, et Vene numbrimärkidega autod tõesti konfiskeeritakse, väike, kuid mitte võimatu. Keskerakonna poliitiku sõnul tuleks plaanile pidurit tõmmata juba ainuüksi seetõttu, et Venemaal registreeritud autodega võivad ringi sõita ka Ukraina sõjapõgenikud või enne sõja algust Venemaal elanud ukrainlased.