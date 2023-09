Navalnõi fond pöördus Balti riikide poole palvega Vene numbriga autode sissesõidukeeld tühistada

FBK kirjas öeldakse muu hulgas, et kehtestatud piirangud kahjustavad Putini režiimi vastaseid, kes on sunnitud Venemaalt lahkuma, ja vähendavad sanktsioonide efektiivsust. Lisaks sellele leitakse FBK-s, et kehtestatud piirangud diskrediteerivad sanktsioonide enda mõtet ja annavad Vene propagandale uusi argumente.

„Venemaa vastaste sanktsioonide eesmärk on üks – sundida agressorriiki taanduma oma riigipiiridesse,“ selgitas siseminister Lauri Läänemets. „Kuivõrd Euroopa Komisjon kehtivat sanktsiooni äsja täiendavalt selgitas ja Eesti peab vajalikuks kasutada kõiki võimalusi, et Venemaale agressiooni hinda tõsta, leidsime Läti ja Leeduga ametiasutustega konsulteerides, et ühiselt sanktsioone kehtestades on piirangud kõige mõjusamad.“