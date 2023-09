Augusti viimasel päeval peetud pressikonverentsil ütles rahandusminister Mart Võrklaev, et Koidula piiripunkti võiks sulgeda juba tuleval aastal, kuid kaaluda võiks jalakäijate ületuse jätmist. „Mina ütleks, et kaubavahetuse Vene piiril ühes punktis sulgemine toetab ka seda, mida on üles kutsunud Delfi, öelnud president ja mis on olnud meie valitsusjuhi ja valitsuse üldine arusaam – et Venemaaga oleks kaubavahetust nii vähe kui võimalik, pigem üldse mitte. Mis me neist piiripunktidest ja kaubavahetusest seal siis ikka hoiame,“ ütles Võrklaev.