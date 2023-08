VIDEO JA BLOGI | Läänemets palkade külmutamisest: ei saa olla, et peaminister saab sama palju palka kui Kalle Grünthal

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et senises plaanis puudub loogika. „Ei saa nõustuda, et peaminister saab sama palju palka kui Kalle Grünthal. Siis on asjad valesti,“ ütles ta.

Kui ministrite palgad külmutataks, võivad nimelt sellele järgi jõuda riigikogu liikmete palgad, mille muutmist saab seaduse järgi jõustada alles järgmise koosseisu jaoks. Järgmine koosseis tuleb aga alles kolme ja poole aasta pärast.

Peaminister Kaja Kallas, kes varem on seesugust plaani populismi objektiks saamiseks nimetanud, rõhutas nüüd, et enne valimisi oleks selline asi populismi objekt. Antud juhul on tema sõnul küll rahandusminister teinud ettepaneku, mis tundub mõistlik, kuid kokkulepet pole veel saavutatud.

Kallase sõnul ei kaota see ära tippametnike palga tõusu, vaid muudab tõusunurga väiksemaks. Olukorras, kus eelarvega ollakse jõutud avaliku sektori palkade neljaks aastaks külmutamise juurde, oleks peaministri sõnul ebaõiglane, kui ministrite enda palgad jätkavad senise tõusuga.

Majandus- ja IT-minister Tiit Riisalo tõi aga välja, et tunamullu jäi avalik sektor palgatõusuga erasektorist maha ning alles käesoleval aastal jõudsid riigiteenistujad järgi. „Kui erasektori palgakasv lähiaastatel pidurdub, on loomulik, et seda teeb ka avalik sektor. Kaasa arvatud tippametnikud,“ selgitas Riisalo.



Pressikonverentsil osalesid täna peaminister Kaja Kallas, siseminister Lauri Läänemets, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ja rahandusminister Mart Võrklaev.

Valitsus kiitis istungil heaks kõik esitatud päevakorrapunktid. Muuhulgas arutati valitsuse istungil kodankondsuse andmist, abi andmist üleujutuste ning maalihete tagajärgede leevendamiseks Kesk-Euroopas ja määruste muutmist seoses tervise infosüsteemi arendustega.

Loe pressikonverentsil räägitut järgi otseblogist või vaata artikli päises olevast videost.