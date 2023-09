Riho Terras ÜRO peasekretäri kirjast Lavrovile: Eestil tuleb sellele reageerida kõige kõrgemal tasemel

„Sellisel kujul agressioonisõda pidava riigi rehabiliteerimine on täielikult vastuvõetamatu. Mida järgmiseks? Korraldada ÜRO egiidi all Venemaale relvaabi? Mõistus tõrgub uskumast,“ sõnas Terras.

„Seni kuni Guterres pole avaldanud kirja sisu, tuleb olla valmis, et see on tõepoolest tõsi ja tema allkirjaga on sisuliselt saadetud Venemaale alistumisleping. Mitte Ukraina poolt, vaid maailma üldsuse poolt,“ lisas Terras.