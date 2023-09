Saksa ajaleht Bild teatas, et on saanud oma valdusse ÜRO peasekretäri António Guterresi salajase kirja Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile, milles pakutakse Musta mere viljaleppe taastamise eest Venemaale järeleandmisi, mis on „liiga head, et tõsi olla“.