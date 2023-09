VIDEO | Kallas ja Helme vahetasid isiklikke rünnakuid: Mart, tahad äkki ise rääkida, kuidas sul Venemaal läks ja kuidas rikkus tuli?

„Aga kuidas sul seal läks?“ torkas Kallas selle peale vastu. „Tahad sa rääkida äkki oma avalike huvide deklaratsioonist, kuidas selle saadikukohaga seal läks ja kuidas see rikkus tuli? Kui kõigil on samad standardid, siis...“

„...siis me läheme tagasi VEB fondi juurde, siis me läheme tagasi kümne miljoni juurde, siis me läheme tagasi hoiukassade juurde,“ ei jäänud Helme võlgu. „Minu teema ei ole praegu teemakorras.“