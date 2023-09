VIDEO, BLOGI ja FOTOD | Korruptsioonikomisjoni istungil läks tuliseks. Helme peaministrile: mind ei šantažeeri keegi, aga teid on võimalik šantažeerida

Täpsemalt oli päevakorras Kallase vara, tulud ja huvide deklaratsioonid.

Antud komisjoni kuuluvad esimees Mart Helme (EKRE), aseesimees Eerik-Niiles Kross (Reformierakond), Irja Lutsar (Eesti 200), Tõnis Mölder (Keskerakond), Eduard Odinets (SDE) ning Priit Sibul (Isamaa). Krossi asendas täna Valdo Randpere.

„Keskendume tema rahanduslikule seisule ja sellele, mida ta on deklareerinud, aga ka sellele, mida ta ei ole deklareerinud, on ta unustanud või muul põhjusel,“ ütles Mart Helme reedel EPLile.

Istungi hakul toimus hääletus, kas istung on avalik või kinnine. Osalised olid ülekandega nõus.

Kokku kestis istung veidi üle tunni.

Skandaal lahvatas 23. augustil, kui sai avalikuks, et Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud tegevust, mis on seotud Venemaaga. Kallase abikaasa Arvo Halliku firmale Novaria Consult kuulus 24,8% firmast Stark Logistics. Tolle klient on omakorda Metaprint, kes tegutseb siiani ka Venemaal. Stark Logistics aitab logistika ja vedudega.

Kallas on korduvalt öelnud, et tema tagasi ei astu. „Mul on väga kahju, et selline olukord on üldse tekkinud. Ma kindlasti vabandan kõigi ees, kes sellest riivatuna on end tundnud, aga mina saan vastutada nende moraalsete hinnangute eest, mida ma olen ka andnud,“ märkis ta eelmisel nädalal Delfile.

Reformierakondlased ja koalitsioonikaaslased on skandaali osas hoidnud madalat profiili ja olnud pigem toetavad. Eelmisel reedel kogunes Reformierakonna juhatus. Hanno Pevkur sõnas pärast seda intervjuus Vilja Kiislerile, et Kallas andis siiralt kõigest ülevaate. „Mina küsisin küsimuse, mis on mulle oluline ja olnud paljudel meelel ja keelel: kas ta teadis, et tema abikaasaga seotud ettevõte opereerib ka Venemaal,“ näitlikustas ta. „Vastus oli väga siiras. Kaja ütles, et ta tõesti ei teadnud. Tema abikaasa ei olnud talle seda öelnud.“

Opositsioon väidetavat siirust aga ei usu, juttu on olnud umbusaldamisest. Riigikogu sügisistungjärk stardib tuleval esmaspäeval.

Ühisistungil ei osalenud Eelmisel teisipäeval toimus riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine avalik istung. Päevakorras oli teema „sõjajärgne äritegevus Venemaaga“. Oodatud oli Kaja Kallas, ent sinna ta kohale ei läinud. Ta sõitis hoopis Paldiskisse, kus pandi nurgakivi uuele kaile. Kallas selgitas, et üritus lepiti kokku enam kui pool aastat tagasi. „Aga jällegi – riigieelarve kontrolli komisjon ei puutu sellesse asjasse absoluutselt. Olen öelnud, et olen valmis asjaomaste komisjonide küsimustele vastama. Näiteks avalike huvide deklaratsioon, kui selles osas on küsimusi – seda menetleb vastav komisjon. Aga kõik komisjonid peaksid tegelema sellega, milleks need komisjonid ellu kutsutud on,“ põhjendas Kallas oma otsust. Lisaks tänasele istungile jagab Kallas vastuseid ka nädala pärast julgeolekuasutuste järelvalve erikomisjoni istungil.