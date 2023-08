Veebimajutus - kuidas leida parim teenus sinu veebile?

Jagatud veebimajutus See on kõige levinum ja taskukohane veebimajutuse tüüp. Teie veebileht jagab serverit teiste veebilehtedega. See sobib hästi väikestele ettevõtetele ja isiklikele veebisaitidele.

Pühendatud server

Pühendatud server tähendab, et teil on terve server ainult teie veebisaidi jaoks. See on kõige võimsam valik suurtele ettevõtetele ja suurtele veebiprojektidele.