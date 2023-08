OTSEPILT | Milline on Eesti meeste tervisekäitumine? Sotsiaalministeerium annab ülevaate uuringust

Uuringu tulemusi esitletakse täna kell 12. Tulemusi esitleb Kantar Emori juhtekspert Jaanika Hämmal. Esitlusele järgnevas arutelus jagavad oma mõtteid terviseminister Riina Sikkut, müksamise uurija Heiko Leesment ja Raadio 2 saatejuht Robin Juhkental.

Kantar Emori juhteksperdi Jaanika Hämmali sõnul on meestel sageli raskusi enda terviseprobleemide märkamise ja kirjeldamisega. „Oluline on aidata meestel oma terviseprobleeme märgata ja neid kirjeldada. Just vaimse tervise murede puhul ning eriti vanematel meestel puudub tihti sõnavara oma murede kirjeldamiseks. Lisaks on paljudel meestel autonoomsuse ja emotsionaalse kontrolliga seotud uskumused – nad on harjunud ise hakkama saama ja oma tundeid mitte jagama,“ selgitas Jaanika Hämmal.

„Meeste teadlikkuse tõstmiseks, hoiakute ja normidega tegelemiseks ning teenuste kättesaadavuse parandamiseks on mitmeid lahendusi. Näiteks terviseedendus tööandjate ja töökeskkonna kaudu, veebipõhine esmane tervisenõustamine, visiidi broneerimise lihtsustamine, tervishoiutöötajate suhtlemis- ja nõustamisoskuse parandamine ning tõenduspõhiste eneseabi- ja eluviisimaterjalide koondamine ja jagamine. Samuti on teinekord vaja teenus viia meheni, mitte oodata, et mees ise teenusele tuleks. Ennekõike on aga oluline, et mehed mõistaksid, et iseenda tervise eest hoolitsemine on mehelik ja võimaldab neil paremini täita neile elus olulisi rolle!“ lisas Jaanika Hämmal.