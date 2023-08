Tõnis Palts palub naistelt vabandust: Lea murdis mu kangekaelsuse

Täna hommikul avaldas omaaegne rahandusminister Tõnis Palts (Isamaa) ühismeedias arvamust, et vähem kui kolm last sünnitanud naistel ei tasuks Pere Sihtkapitali skandaali kohta kriitiliselt sõna võtta. Nüüdseks on ta Facebookis vabandust palunud.