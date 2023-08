Tõnis Palts: vähem kui kolm last sünnitanud naised ei peaks Pere Sihtkapitali skandaali teemal kriitiliselt sõna võtma

Palts postitas Facebooki pildi Eesti Päevalehe ajakirjanikust Vilja Kiislerist, kes nõudis Pere Sihtapitali uuringuskandaali kriitiliselt analüüsivas arvamusloos Tartu Ülikooli dekaani Raul Eametsa ametist vabastamist.

Pildile kirjutatud fraasile „Naised, kes on sünnitanud vähem kui kolm last...“ lisas Palts oma postituses järgmist: „...ei võiks sel teemal kriitiliselt sõna võtta ja kasutama ära mingeid eksimusi oma poliitilise ideoloogia vankri ees.“

Ta toonitas, et see pole mitte etteheide – „sünnitamine on tõesti igaühe sügavalt isiklik asi“ –, küll aga on see postitus tehtud tema sõnutsi eesmärgil kutsuda inimesi üles leidma eneses empaatiavõimet oma isamaa suhtes.

„Oma isamaa suhtes, mille suurim probleem on madal sündimus,“ sõnas ta. „Õiged inimesed otsivad lahendusi, poliitideoloogid otsivad omakasu.“

Endine justiitsminister Lea Danilson-Järg kritiseeris erakonnakaaslase postitust.

„Tõnis Palts, võta palun oma postitus maha! See on täiesti sobimatu. Ka mina ei nõustu Vilja Kiisleriga paljudes asjades, aga see ei saa olla õigustuseks isiklikule rünnakule. Oleme omaltpoolt väärikad, isegi kui keegi püüab meid alatult ja valedega rünnata. Isamaa on väärikas erakond, me ei maksa kätte,“ sõnas ta oma Facebooki seinal.

Paltsi postituse all võtsid sõna ka näiteks Eesti panga ökonomist Kaspar Oja („Väga madal, Tõnis Palts“) kui ka Eestimaa Roheliste juht Evelyn Sepp („Üle võlli labane ja mage! Tõestab veelkord, et riigil tuleb ära võtta nii raha kui andmed“).

Erakondade rahastamise järelevalvekomisjoni juht Liisa Oviir tõstatas topeltstandardite küsimuse.