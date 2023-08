Prokuratuur hetkel presidendi nõuniku tegevuses kuritegu ei näe

Valitsusjuhi Kaja Kallase teatel on tal olemas tõendid selle kohta, et presidendi sisenõunik Toomas Sildam sidus eri vestlustes seaduste väljakuulutamise presidendi kantseleile raha eraldamisega.

„See ei ole ühe poole süüdistused teise poole vastu, vaid see on see, kuidas need asjad olid. Selle kohta on konkreetselt tõendid,“ märkis Kallas neljapäeva õhtul „Aktuaalsele kaamerale“.