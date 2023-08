Peaminister Kaja Kallas: presidendi nõuniku lubamatu tegevuse kohta on konkreetselt tõendid

Puhkuselt naasnud peaminister Kaja Kallas (REF) ütles neljapäeval, et sai rahandusminister Mart Võrklaeva (REF) ja ministeeriumi kantsleri Merike Saksa vestlusest presidendi sisenõunikuga teada jaanipäeva paiku ehk veidi aega pärast nende toimumist, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Valitsusjuhi sõnutsi sidus Sildam neis vestlustes seaduste väljakuulutamise presidendi kantseleile raha eraldamisega, nagu on juba varem Delfile väitnud nii Võrklaev kui Saks.

„See ei ole ühe poole süüdistused teise poole vastu, vaid see on see, kuidas need asjad olid. Selle kohta on konkreetselt tõendid,“ märkis Kallas neljapäeva õhtul „Aktuaalsele kaamerale“.

„Ma arvan, et see on üks selliseid asju, mis võib-olla aastaid tagasi oli tavapärane, aga praegu see tavapärane ei ole. Nagu ei ole tavapärane ka misiganes kommentaaride tegemine näiteks töökollektiivides, mis varasemalt võib-olla oli aktsepteeritud,“ lisas ta.

Reinsalu kutsub Kallase erikomisjoni ette

Riigikogu riigieelarve komisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) teatas täna sotsiaalmeedias, et seoses Kallase eilsete väidetega kutsutakse peaminister esmaspäeval toimuvale istungile aru andma.

„Peaminister esitas eile „Aktuaalses kaameras“ väga tõsise süüdistuse, et varem võis olla tavapärane rahaga kauplemine seaduste väljakuulutamise üle, kuid praegu see aktsepteeritav ei ole. Peaminister peab oma sõnade eest vastutama ja andma selgituse,“ märkis Reinsalu.

„Kes on varem seadustega püüdnud nõnda kaubelda? Kas see kauplemine on siis olnud tulemuslik ja milliste seaduste puhul? Kellelt ta selle info sai?“ tekkis Reinsalul mitu küsimust. „Niisugused varasemat riigi toimimist diskrediteerivad väited peaministri suust ei saa jääda lihtsalt õhku.“