Valgevene helikopterid rikkusid Poola õhuruumi. Poola kaitseministeerium: NATO-t on juhtumist teavitatud

Avalduses märgiti, et piiriületus toimus päeval Białowieża piirkonnas väga madalal kõrgusel, mistõttu oli seda radarisüsteemidega raske tuvastada – algselt teatati hommikuses teadaandes, et õhuruumi rikkumist ei olnud. Valgevene oli eelnevalt teavitanud Poolat oma õppustest.

Błaszczak kutsus piiriületuse tõttu kokku komitee, kus otsustati, et välisministeerium kutsub välja Valgevene ajutise asjuri, kes selgitaks vahejuhtumit.

Avalduses lisati veel, et Venemaa ja Valgevene on viimasel ajal suurendanud Poola vastu suunatud hübriidtegevust.

Nimelt teatas laupäeval Poola peaminister Mateusz Morawiecki, et erasõjafirmast Wagner lähtuv oht kasvab ning üle saja wagnerlase liikus Suwałki koridori juurde.

„On võimalik, et nad riietatakse Valgevene piirivalvurite vormi ja nad hakkavad aitama ebaseaduslikel migrantidel Poolasse pääseda, et Poola olukorda destabiliseerida. Oletatavasti püüavad nad ka ise illegaalidena esinedes Poolasse tungida ja see tekitab lisariske,“ ütles Morawiecki.