Poola peaminister: üle saja wagnerlase liikus Suwałki koridori juurde

Täna Gliwice Bumar-Łabędy relvatehases toimunud pressikonverentsil teatas Morawiecki, et viimastel andmetel on umbes sada Wagneri palgasõdurit saabunud Suwałki koridori lähedal asuvasse Grodnasse, vahendab Poola Raadio.

„On võimalik, et nad riietatakse Valgevene piirivalvurite vormi ja nad hakkavad aitama ebaseaduslikel migrantidel Poolasse pääseda, et Poola olukorda destabiliseerida. Oletatavasti püüavad nad ka ise illegaalidena esinedes Poolasse tungida ja see tekitab lisariske,“ ütles Morawiecki.