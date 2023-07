Stoicescu: Lukašenka ähvardusi Poola suunas pole mõtet liiga tõsiselt võtta

Valgevene diktaator Aljaksandar Lukašenka käis eile avalikkusele välja omamoodi teadaande: Wagneri sõdurid, kes parasjagu Valgevenes resideerumas, soovivat Poola „reisile“ minna ning Lukašenka nägevat vaeva, et neid Valgevene piires hoida.

Kuidas Lukašenka öeldusse suhtuda tuleks? On see ähvardus miski, mida tuleks tõsiselt võtta?

Riigikogu kaitsekomisjoni juht Kalev Stoicescu (Eesti 200) ei arva, et Lukašenka öeldu liigset tähelepanu vääriks.

„Arvan, et ei tohiks üle pingutada ega asja liiga tõsiselt võtta,“ ütles ta Delfile.

Lukašenka öeldu mahub tema silmis laiema kommunikatsioonistrateegia raamistikku, mida Venemaa lääne suunas viljelema on asunud.

„Eks Prigožinist ja Wagnerist on jälle maalitud selline suur koll, kellega Euroopat ähvardada. Lukašenka eilse avalduse sisu näitabki, et kasutatakse olukorda jällegi ähvardusena ära: näete, meil on siin wagnerlased - võib-olla liiguvad läände, võib-olla mitte,“ sõnas ta.