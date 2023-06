Wagneri juht Jevgeni Prigožin esimeses avalduses pärast mässu: me ei marssinud Kremlit kukutama

Oma avalduses väitis ta, et ei võtnud Putinit sihikule. „Me ei marssinud Venemaa juhtkonna kukutamiseks,“ sõnas Wagneri juht.

„Marsi eesmärk oli vältida Wagneri hävinemist ja võtta vastutusele ametnikud, kes on oma ebaprofessionaalse tegevuse kaudu sooritanud suure hulga vigasid.“

Prigožin ütles, et Wagneri erasõjafirma tegevus oleks lõpetatud 1. juulil, marsi eesmärk oli seda vältida.

Tema sõnul Wagner kahetseb, et „nad pidid Vene lennuväge tulistama“. Ta lisas, et nad pöörasid marsil Moskvasse otsa ringi selleks, et „vältida Vene sõdurite vere valamist“. Prigožini sõnul hukkus Vene armee rünnakutes umbes 30 Wagneri sõdurit.