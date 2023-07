Rahandusminister leidis koduvallast „olulise põhjuse“ automaksuks

Eile esitas rahandusministeerium esimese plaani automaksu kehtestamiseks. Kuigi see ei ole veel kivisse raiutud, hakkavad plaani kohaselt Eesti automaksu enim mõjutama auto võimsus, mass ja vanus.

Täna märkis Võrklaev Delfile, et automaks on ennekõike keskkonnamaks, kuid loomulikult on sellest kasu ka riigieelarve vaates. Välismaa numbrimärkidega autode puhul kaalutakse tema sõnul teemaksu kehtestamist.