ONLINE-INTERVJUU | Kurikuulus automaks. Mis sõidukite eest ja palju ikkagi maksma peab? Esita oma küsimused

Delfi kirjutas eile, et esimene stsenaarium on „laiem keskkonnamõju“, mis lähtub mootorsõiduki globaalsest ja lokaalsest keskkonnamõjust laiemalt selle elutsükli ajal (tootmine, tarbimine, utiliseerimine). Arvesse läheb: baasosa (aastamaksul 30 eurot, registreerimisel 300 eurot) + CO 2 /võimsus + tühimass – vanus. Teine stsenaarium on „kitsam kliimamõju“, mis lähtub mootorsõiduki mõjust kitsamalt, peamiseks komponendiks on CO 2 . Arvesse läheb: baasosa + CO 2 – vanus.