Maapiirkondade elanikud ja puuetega inimesed peavad automaksu tasuma täie rauaga. Riik pelgab petuskeeme

Rahandusminister Mart Võrklaev esitles täna kahte versiooni võimalikust mootorsõidukimaksust. Märksõnaks on lihtsus ja ühetaolisus, erandeid on napilt. Võrklaev möönis, et osalt on see seotud ka sellega, et vältida olukordi, kus maksmisest kõrvale hiilitakse. Maksma tuleb hakata ka mootorrataste eest.