Parvlaev Estonia vööriramp tõstetakse juulis läänemerest välja ja tuuakse Paldiski sadamasse

Aprillis said kokku Eesti (OJK), Rootsi (SHK) ja Soome (SIAF) ohutusjuurdluste asutuste esindajad, et planeerida parvlaeva Estonia uuringute edasisi tegevusi. Tänaseks on kavatsetud umbes nädalane Rootsi rahastatud meremissioon, mis peaks algama kahe nädala pärast.