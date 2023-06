Politseile esitati Salga tegevuse kohta kuriteoteade

Kallas lisas, et politsei tutvub avalduses kirjeldatud informatsiooniga ja seejärel otsustatakse, kas on alust kriminaalmenetlust alustada.

Mai lõpus ilmus Eesti Ekspressis suur lugu sellest, kuidas liberaalne kodanikuühendus Salk seadis endale eesmärgiks mõjutada riigikogu valimisi, et liberaalsed jõud saaksid enamuse. Isamaa poliitikud eesotsas endise justiitsministri Lea Danilson-Järgiga kahtlustavad, et Salga tegevus kvalifitseerub keelatud annetuseks , ja näevad selles erakonna varjatud rahastamist .

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) esimees Liisa Oviir ütles Delfile, et komisjon hakkab uurima Salga tegevust valimiste ajal ning seda, kas tegu võis olla keelatud annetusega. Salga juht Tarmo Jüristo on öelnud, et nende tegevuses pole midagi kahtlast ning kahetsusväärsel moel on jäänud inimestele kogu loost ebaselgeks see osa, mis räägib sihtasutuse rahaliste annetuste koordineerimisest, mille käigus rida inimesi toetasid valimiste eel erinevaid poliitilisi jõude, sh ka erakonda Isamaa.