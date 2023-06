Liisa Oviir: hakkame ERJK-s arutama, kas Salga tegevus kuulub keelatud annetuse alla

Oviiri ütles, et kui Sihtasutuse Liberaalne Kodanik (Salk) liikmed on ettevõtjad ja teevad enda maailmavaadet toetavaid annetusi, on kõik seadustega kooskõlas. „Füüsilisel isikul on õigus teha oma vahendite arvelt annetusi. Kui see on sinu raha ja sina otse tahad seda erakonnale kanda, siis see on kõik okei,“ ütles Oviir. Kuid lubamatu on ettevõttel annetada raha.