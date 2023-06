Laupäeval suri Tartus Briti armeesse kuuluv sõdur

„Kinnitame suure kurbusega, et Eestis operatsioonil CABRIT viibinud 3. pataljoni The Rifles (3 RIFLES) Briti sõdur on surnud. Ta hukkus 3. juunil 2023. aastal Tartus toimunud vahejuhtumi tagajärjel, mis toimus teenistusvälisel ajal,“ on kirjutatud Briti armee kodulehel.