Emajõkke uppus noor välismaalane. Turvakaamerate salvestised andsid juhtunust selgema pildi

Tartu politseijaoskonna välijuht Roland Kruus rääkis Delfile, et linnakaamerate ja piirkonnas paiknevate asutuste kaamerasalvestusi läbi töötades tuvastati, et ööl vastu laupäeva kell 3.40 ajal liigub hiljem Emajõkke uppunud mees Rahu silla all jalakäijate tunneli juures, laseb sealt end ühel hetkel metallpiirdest vee kohale rippu ning kukub vette.