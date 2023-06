VIDEO | Zelenskõi vastus Kiievi tragöödiale viitab tülile Klõtškoga: kui kohalikud võimud suhtuvad töösse hooletult, tuleb nad vastutusele võtta

Kohalikud elanikud rääkisid Ukraina ringhäälingule Suspilne, et see ei olnud esimene kord, kui varjendisse ei pääsetud. Nad ütlesid, et on selle kohta ka kaebekirju kirjutanud, aga saanud vastuse, et varjendiga on kõik korras. Loe juhtunu kohta lähemalt siit.

Ukraina president rõhutas reedeses pöördumises, et sarnased olukorrad on lubamatud. „Olukorral, nagu neljapäeva öösel Kiievis, kus inimesed tulevad varjendisse ja see on suletud, ei tohiks lasta enam kunagi korduda. See on kohalike võimuesindajate väga spetsiifiline kohus tagada varjendite ligipääsetavus 24/7. On valus näha, kui sellesse suhtutakse hooletut,“ sõnas Zelenskõi.

Avaldust peetakse torkeks Kiievi linnapea Vitali Klõtško suunas, kelle suhted Zelenskõiga pole sõja jooksul ega enne seda kõige soojemad olnud. Neljapäevasel visiidil Moldovasse, kus tuli samuti intsidendist juttu, sõnas Ukraina president, et justkui Venemaast ei piisaks, tuleb neil tegeleda ka „sisemiste vaenlastega“.

„Neile vastatakse nokaudiga,“ sõnas Zelenskõi. Klõtško on endine profipoksi maailmameister.

Klõtško ise jäi tragöödia sündmuspaigal ajakirjanikega suheldes napisõnaliseks. „Prokuratuur ja politsei on alustanud juurdluse, sellest tehakse järeldused. Kas varjendi sissepääs oli suletud või mitte, on hetkel võimatu hinnata, kuna uksed plahvatasid,“ sõnas linnapea.

Vahetasid sõnu ka detsembris

Poliitilisteks rivaalideks peetavad Zelenskõi ja Klõtško põrkusid ka detsembris, kui president kritiseeris riigi suurima linna juhti selles, et pärast Venemaa rünnakut riigi energiasüsteemile pole vooluta jäänud inimestele võimaldatud piisavalt varjundeid. „Kahjuks pole kohalikud võimud kõigis linnades kuigi hästi toime tulnud. Eriti palju tuleb kaebuseid Kiievist,“ sõnas riigipea. „Tööd on veel vaja kõvasti teha, pehmelt öeldes. Kiievi inimesed vajavad enam toetust. Paljud neist on 20-30 tundi vooluta veetnud. Me ootame linnapea kabinetilt kvaliteetsemat tööd.“

Klõtško kirjutas kriitika poliitilise rivaliteedi alla ning nentis, et abistavatele välisriikidele võib sarnane tülitsemine heidutav paista. „See paistab kummaline, kui võitleme ühise vastasega, aga asume riigi siseselt võitlema. Meie välispartnerid võivad öelda, et teil on ühine vastane küll, aga ei suuda teineteisegagi asju klaarida!“