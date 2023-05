Kristina Kallas: Johanna-Maria Lehtme eitas varasemaid kahtlustusi. Eile avaldatu sundis teda võtma vastutuse

Eesti 200 parlamendifraktsiooni esimees Marek Reinaas saatis reedel erakonnakaaslastele kirja, milles viitas, et Johanna-Maria Lehtme vastu on käimas „meediakampaania“, mis läks Eesti Ekspressi reedese paljastuse järel „isiklikuks ja inetuks“.

Juhatuse liige Margus Tsahkna leidis päev varem kommentaaris Delfile, et ajakirjanduse huvi Lehtme isiku suhtes on küsitav. Kas partei aseesimees ja haridusministri ametis olev Kristina Kallas on kaaslastega päri?