Margus Tsahkna: kui Slava Ukraini teemal saabub selgus, siis selle pinnalt langetame ka erakonnas otsuseid

„On olemas terve rida küsimusi, mille osas on Slava Ukraini asutanud siseauditi, mille suhtes on algatatud Eesti võimuorganite poolt uurimine, mille suhtes on ka Ukraina pool oma uurimisi algatanud ja niimoodi need asjad peavadki käima,“ rääkis Tsahnka.