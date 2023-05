FOTOD | Läänemets sotside volikogul: alampalk peaks järgmisel aastal tõusma 850 ja nelja aasta pärast 1150 euroni

Läänemets ütles Delfile, et ametiühingud, tööandjad ja riik kohtuvad maikuu jooksul, et leppida kokku alampalga tõstmises. Tema sõnul peaks alampalk tõusma järgmisel aastal umbes 850, ülejärgmisel aastal umbes 940, kolme aasta pärast 1036 ja nelja aasta pärast 1156 euroni. Täpsed summad sõltuvad tema sõnutsi ka majanduslikust olukorrast.

Teine variant on Läänemetsa sõnul tõsta alampalka protsendipunktide järgi. Kui praegu on alampalk ligi 45% mediaanpalgast, siis Läänemetsa sõnul peaks alampalk moodustama nelja aasta pärast mediaanpalgast 60%. Seega peaks protsentuaalselt lähenedes alampalk tõusma igal aastal kolm kuni neli protsendipunkti.

Läänemets peab kobareelnõu põhjendatuks

Teravat reaktsiooni ja opositsiooni kriitikat on toonud ka maksumuudatused, mille valitsus otsustas siduda kobareelnõuks. Kuigi koalitsioon pidi neljapäeval istungil maksumuudatusi puudutavad eelnõud heaks kiitma, ei juhtunud seda. Neljapäeva õhtul tõdes majandusminister Tiit Riisalo (Reformierakond) ETV saates „Esimene stuudio“ , et protsess jäi pooleli, sest valitsus otsustas maksumuudatusi puudutavad eelnõud üheks, nn kobareelnõuks siduda. See plaanitakse teha esmaspäeval, misjärel saadetakse kobareelnõu riigikokku.

Opositsioon on kritiseerinud, et kobareelnõu jätab vähem aega aruteluks, Läänemets aga loodab, et debatt tuleb siiski sisuline. Ta nentis, et kobareelnõu ei taheta siduda valitsuse usaldushääletusega, kuid seda ei saa ka välistada.