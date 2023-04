EKRE saadik Urmas Reitelmann viimasel hetkel 243 liitri kütuse tankimisest: so what, et volitused lõppesid?

„Aga miks mitte? See on minule määratud kuluhüvitis. Enamik minu viimase kuu kuluhüvitisest läks rahandusministeeriumile tagasi. Miks ma ei või seda võtta? See on mulle määratud raha, mida ma võin kasutada,“ selgitas Reitelmann emotsionaalses intervjuus.

„So what, et volitused lõppesid? Mis siis, et lõppesid! Minu volitused lõppesid keskööl! Ja ma tankisin õhtul kella seitsme ajal,“ vastas EKRE liige Urmas Reitelmann ajakirjaniku pärimisele, et kas ta tõesti tegi töösõite viimase tööpäeva hilisõhtul. „Minu mingi 300-eurone kütusekulu on... see pole üldse kõneväärt,“ lõpetas endine rahvasaadik ja kunagine telesaatejuht intervjuu.