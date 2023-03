ANIMATSIOON | Vene hävitajad „kiusasid“ USA drooni Musta mere kohal üle poole tunni

„Seda ei ole välja toodud,“ ütles Kirby CNN-ile. „Ma ei ole kindel, et me suudame selle välja tuua. Seal, kuhu see Mustas meres kukkus, on väga-väga sügav vesi. Nii et me hindame veel, kas saab olla mingit väljatoomiskatset. Ei pruugi olla. Me andsime endast parima igasuguse luureväärtuse minimeerimiseks, mis võib tulla sellest, et keegi teine võib selle drooni enda kätte saada.“