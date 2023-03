Rainer Saks USA-Vene õhusõidukite mõõduvõtust: sõda uut hoogu ei saa, aga vahest suunab see ameeriklasi Ukrainat rohkem aitama

Venemaa suursaadik USA-s Anatoli Antonov teatas, et Moskva peab juhtumit provokatsiooniks. Venemaa on eitanud igasugust kontakti ja teatas, et droon kukkus alla pärast „äkilisi manöövreid“. Antonov käis USA välisministeeriumis ka jutuajamisel ning ütles, et kohtumine oli konstruktiivne ja mingit tagajärgede küsimust Venemaa jaoks ei tõstatatud.

Saks ütles, et edasine sõltub palju sellest, kuidas Ameerika reageerib. „Nad pole käsitlenud seda kuidagi selliselt, et peaks sõjaliselt vastama, seega sõjalist eskalatsiooni pole. Kuidas Ameerika reageerib, seda ei oska öelda,“ sõnas ta ja lisas, et kindlasti ei paranda see intsident USA ja Venemaa vahelisi pingeid, mis on viimaste kuude jooksul muutunud intensiivsemaks.